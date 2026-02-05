eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2026 11:40

Νεκρός άνδρας βρέθηκε σε σκάφος στη Μαρίνα Καλαμάτας

Ενας άνδρας βρέθηκε νεκρός νωρίς σήμερα το πρωί σε σκάφος στη Μαρίνα Καλαμάτας.

Οπως αποδείχθηκε πρόκειται για έναν 88χρονο Γερμανό, ο οποίος διέμενε προσωρινά σε σκάφος που βρισκόταν προς επισκευή στο καρνάγιο.

Λίγο πριν τις 8 σήμερα το πρωί ένας φίλος του, ο οποίος δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του, πήγε στον χώρο και τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του. Αμεσα ενημέρωσε το Λιμεναρχείο Καλαμάτας με τα στελέχη του να μεταβαίνουν άμεσα στο σημείο και να ειδοποιούν με τη σειρά τους την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία οι αστυνομικοί αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια και φάινεται να αποδίδουν τον θάνατο σε παθολογικά αίτια.

 

