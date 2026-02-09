Καλαμάτα: 17χρονη έκλεψε μία μπλούζα από κατάστημα

Η 17χρονη με καταγωγή από την Αλβανία εισήλθε ως πελάτης στο κατάστημα Zara και έκρυψε σε τσάντα μια μπλούζα αξίας 16 ευρώ.

Καθώς όμως επιχειρούσε να βγει από το κατάστημα χτύπησε ο συναγερμός, με τον υπεύθυνο του καταστήματος να ενημερώνει την Αστυνομία.

Αστυνομικοί συνέλαβαν την ανήλικη κοπέλα και απέδωσαν τη μπλούζα στον υπεύθυνο του καταστήματος.

Επιπλέον συνελήφθη και η 38χρονη μητέρα τη για παραμέληση της εποπτείας της. Τέλος, όπως προέκυψε από την προανάκριση τόσο η μητέρα Αλβανίδα όσο και η κόρη διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

Κ.Ηλ.