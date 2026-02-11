Πάνω από 1.200 παραβάσεις πανελλαδικά για κράνος

Ειδικότερα την περασμένη εβδομάδα, από 2 έως 8 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκαν 16.047 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 1.135 παραβάσεις σε οδηγούς (52 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 113 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 939 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (52 διανομείς), 113 επιβάτες δίκυκλων και 194 οδηγούς πατινιών.

Πιο αναλυτικά ανά περιφέρεια βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις: 641 στην Αττική, 119 στο Νότιο Αιγαίο, 92 στη Δυτική Ελλάδα, 90 στην Κρήτη, 61 στη Θεσσαλία, 54 στη Θεσσαλονίκη, 50 στην Πελοπόννησο, 43 στα Ιόνια Νησιά, 25 στη Στερεά Ελλάδα, 23 στην Κεντρική Μακεδονία, 22 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 17 στην Ήπειρο, 10 στο Βόρειο Αιγαίο και μία στη Δυτική Μακεδονία.

Να υπενθυμίσουμε πως με την αυστηροποίηση των ποινών με το νέο ΚΟΚ, επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ σε οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων, ενώ αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης για 30 ημέρες στους οδηγούς. Επίσης πρόστιμο 30 ευρώ έχει προβλεφθεί και σε οδηγούς πατινιών που κατά τους ελέγχους δεν φορούν κράνος. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

