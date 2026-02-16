Μυρέικα Κυπαρισσίας: Αγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν τις πλημμύρες και διέρρηξαν σπίτια!

Μια περιοχή που δοκιμάστηκε έντονα από τις έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήματος. Η πρώτη διάρρηξη σημειώθηκε ακριβώς την επόμενη μέρα από τις μεγάλες πλημμύρες, στις 5 Φεβρουαρίου, όπου οι άγνωστοι διαρρήκτες βρήκαν την ευκαιρία μέσα στις λάσπες και καθώς η περιοχή είχε μείνει χωρίς ρεύμα και νερό να μπουν σε σπίτι και αφού το ανακάτεψαν όλο να πάρουν χρυσαφικά και κοσμήματα. Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν, αφού η περιοχή είχε πλημμυρήσει.

Το ίδιο συνέβη όμως και προχθές πάλι μετά από έντονη βροχόπτωση. Οι αδίστακτοι διαρρήκτες χτύπησαν και πάλι στην ίδια περιοχή εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ενοίκων, απενεργοποιώντας τον συναγερμό και σπάζοντας δύο πόρτες του σπιτιού για να μπουν σε αυτό, από όπου πήραν χρήματα και κοσμήματα. Τα περιστατικά καταγγέλθηκαν στο ΑΤ Τριφυλία που διεξάγει έρευνα.

Κ.Μπ.