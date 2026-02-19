14χρονος έκλεψε 8.000 ευρώ από αυτοκίνητο στην Καλαμάτα!

Σε κλοπή χρημάτων από αυτοκίνητο στην Καλαμάτα προχώρησε ένας ανήλικος, μόλις 14 ετών, το πρωί της περασμένης Δευτέρας!

Ο 14χρονος εκμεταλλευόμενος την ολιγόλεπτη απουσία του ιδιοκτήτη που είχε αφήσει σταθμευμένο το αυτοκίνητό του στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου, εισήλθε σε αυτό και πρόλαβε να αρπάξει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που αγγίζει τις 8.000 ευρώ, αλλά και προσωπικά έγγραφα!

Ο 35χρονος ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε την κλοπή μόλις επέστρεψε στο αυτοκίνητο του και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Την επόμενη ημέρα το μεσημέρι ο ανήλικος δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας. Πάνω του βρέθηκαν ορισμένα από τα έγγραφα που είχε κλέψει και αποδόθηκαν στον 35χρονο ιδιοκτήτη.

Από την προανάκριση προέκυψε πως ο 14χρονος το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι αποπειράθηκε να διαρρήξει κι άλλο αυτοκίνητο στην Καλαμάτα, έγινε όμως αντιληπτός και τράπηκε σε φυγή.

Παράλληλα ο νεαρός δράστης δεν είχε αστυνομική ταυτότητα.

Κ.Ηλ.