Ανησυχητική μείωση τζίρου στην εστίαση - Παρά την άνοδο του κλάδου των καταλυμάτων το 2025

Η πτώση αυτή αποκτά ανησυχητικές διαστάσεις αν αναλογιστούμε ότι ο νομός καταγράφει απώλειες της τάξης του 8,1% σε ετήσια βάση, ποσοστό που είναι υπερδιπλάσιο από τη μέση υποχώρηση του κλάδου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η αρνητική αυτή εξέλιξη τερματίζει απότομα μια συνεχή ανοδική πορεία τεσσάρων ετών που ξεκίνησε αμέσως μετά την πανδημία, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την τοπική αγορά. Ενώ από το 2021 ο τζίρος στην εστίαση της Μεσσηνίας αυξανόταν σταθερά, φτάνοντας στο αποκορύφωμα των 163.596 χιλ. ευρώ το 2024, η περσινή χρονιά κλείνει με σημαντική χασούρα, περιορίζοντας τα έσοδα στα 150.370 χιλ. ευρώ.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Η εικόνα της αγοράς στη Μεσσηνία εμφανίζεται διχασμένη, καθώς η κρίση στην εστίαση δεν αγγίζει τον κλάδο των καταλυμάτων. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα καταλύματα του νομού καταφέρνουν να κινηθούν σε θετική τροχιά, σημειώνοντας αύξηση 7,3% στον κύκλο εργασιών τους για το 2025. Ο τζίρος των καταλυμάτων ανεβαίνει στα 69.459 χιλ. ευρώ από 64.704 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, προσφέροντας μια σημαντική ανάσα στην τοπική οικονομία και λειτουργώντας ως αντίβαρο στις απώλειες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτή η απόκλιση μεταξύ των δύο βασικών πυλώνων του τουρισμού δείχνει ότι, ενώ η Μεσσηνία παραμένει ελκυστικός προορισμός για διαμονή, η κατανάλωση στην εστίαση περιορίζεται αισθητά.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ

Σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Μεσσηνία κατέχει την αρνητική πρωτιά στην εστίαση, καθώς καμία άλλη ενότητα δεν καταγράφει τόσο μεγάλη υποχώρηση. Η Αρκαδία αναδεικνύεται η πιο ανθεκτική περιοχή, αφού είναι η μοναδική που καταφέρνει να διατηρήσει θετικό πρόσημο με οριακή άνοδο 0,6%, ενώ ακολουθεί η Κορινθία με τη μικρότερη μείωση που δεν ξεπερνά το 0,5%. Στον αντίποδα, η Αργολίδα και η Λακωνία βλέπουν τα έσοδά τους στην εστίαση να μειώνονται κατά 5,2% και 4,9% αντίστοιχα. Στα καταλύματα, η Αρκαδία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση στην Περιφέρεια με 7,7%, αφήνοντας τη Μεσσηνία στη δεύτερη θέση με το δικό της 7,3%. Η Κορινθία σημειώνει τη μικρότερη μεταβολή στα καταλύματα με αύξηση μόλις 1,0%, γεγονός που δείχνει μια σχετική στασιμότητα στη συγκεκριμένη αγορά.

ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

Τα στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 αποκαλύπτουν μια ακόμη πιο δύσκολη πραγματικότητα για τους επαγγελματίες της εστίασης στη Μεσσηνία. Κατά τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους, ο τζίρος βουλιάζει κατά 15,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η πτώση αυτή κατατάσσει τη Μεσσηνία στις περιοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες στην Ελλάδα για το τέλος της χρονιάς, πλησιάζοντας ακόμη και τους παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς που παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα, όπως η Μύκονος που σημειώνει μείωση 15,7%. Αντίθετα, στα καταλύματα της Μεσσηνίας το τέταρτο τρίμηνο κινείται εξαιρετικά δυναμικά με αύξηση 12,5%, ξεπερνώντας κατά πολύ τον εθνικό μέσο όρο ανόδου του τριμήνου που διαμορφώνεται στο 3,8%.

Στο σύνολο της επικράτειας, η εστίαση παρουσιάζει κάμψη 3,4% το 2025, με τον συνολικό τζίρο να αγγίζει τα 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Μεσσηνία, με το δικό της -8,1%, επηρεάζει σημαντικά τη συνολική εικόνα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία κλείνει τη χρονιά με μέση μείωση 4,2% στην εστίαση. Στον κλάδο των καταλυμάτων, η Ελλάδα συνολικά κερδίζει έδαφος με άνοδο 3,3%, φτάνοντας τα 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι προφανές ότι η Μεσσηνία αποτελεί έναν από τους κύριους τροφοδότες της ανόδου στα καταλύματα για την Περιφέρεια, η οποία συνολικά ενισχύεται κατά 4,1% στον συγκεκριμένο τομέα.

Η ανάλυση της ανακοίνωσης αναδεικνύει ότι η πτώση της εστίασης στη Μεσσηνία είναι μια από τις πιο αξιοσημείωτες μεταβολές στον χάρτη της ελληνικής επικράτειας. Ενώ σε περιοχές όπως η Κέρκυρα και το Ηράκλειο η εστίαση καταγράφει άνοδο 3,7% και 1,1% αντίστοιχα, η Μεσσηνία ακολουθεί το αρνητικό παράδειγμα της Θήρας, η οποία ηγείται των απωλειών με πτώση 15,5%. Η περιφερειακή αρχή και οι τοπικοί φορείς καλούνται πλέον να μελετήσουν αυτά τα δεδομένα, καθώς η σημαντική απόκλιση από τον εθνικό μέσο όρο δείχνει ότι η τοπική κατανάλωση και η δαπάνη των επισκεπτών για φαγητό και διασκέδαση δέχονται ισχυρές πιέσεις.

Τα ετήσια στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το 2025 αποτελεί έτος καμπής για τη Μεσσηνία. Η επιτυχία των καταλυμάτων δεν στάθηκε ικανή να συμπαρασύρει την εστίαση, η οποία επιστρέφει σε επίπεδα χαμηλότερα του 2023. Η μείωση αυτή του τζίρου έρχεται σε μια περίοδο όπου το κόστος λειτουργίας παραμένει υψηλό, γεγονός που επιτείνει την πίεση στις επιχειρήσεις του κλάδου. Παρά τη θετική πορεία του τουριστικού ρεύματος που αποτυπώνεται στα ξενοδοχεία, η αγορά της εστίασης στη Μεσσηνία αναζητά πλέον νέους τρόπους για να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να επιστρέψει στην ανάπτυξη που χαρακτήρισε την προηγούμενη τετραετία.