«Metron Analysis»: Η πιθανότητα στήριξης Καρυστιανού, Σαμαρά και Τσίπρα (Βίντεο)

Σχεδόν αμετάβλητο παραμένει το πολιτικό σκηνικό, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/2) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί καθαρό προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου και την αντιπολίτευση να μην μπορεί να προχωρήσει σε ανατροπή των συσχετισμών.