Προβληματισμό προσθέτουν και οι απαντήσεις για τη «λάθος κατεύθυνση» που βρίσκεται η χώρα σε ποσοστό 67%, το 70% αρνητικής αξιολόγησης προς την κυβέρνηση, το 68% αρνητικής αξιολόγησης για τον πρωθυπουργό, αλλά και το 81% αρνητικής αξιολόγησης προς την αξιωματική αντιπολίτευση.
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026 10:07
«Metron Analysis»: Η πιθανότητα στήριξης Καρυστιανού, Σαμαρά και Τσίπρα (Βίντεο)
Σχεδόν αμετάβλητο παραμένει το πολιτικό σκηνικό, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/2) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί καθαρό προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου και την αντιπολίτευση να μην μπορεί να προχωρήσει σε ανατροπή των συσχετισμών.
