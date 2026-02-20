Νεαροί Ρομά εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες - Δήθεν υπάλληλοι της ΔΕΗ με λεία 662.000 ευρώ!

Χρησιμοποιούσαν το γνωστό πλέον… παραμύθι, ότι υπάρχει δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι των υποψήφιων θυμάτων, προσπαθώντας να τους πείσουν ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουν και να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα για να μην κινδυνεύσουν από... ηλεκτροπληξία.
Από τη δράση τους μάλιστα σε Καλαμάτα και Αττική, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που φέρεται να ξεπερνάει τις 662.000 ευρώ.
Επειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις σε Καλαμάτα και Τρίπολη αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας με τη συνδρομή συναδέλφων από την αντίστοιχη υπηρεσία της αρκαδικής πρωτεύουσας και της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, συνελήφθη ένας 22χρονος και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες κατ’ εξακολούθηση,η οποία περιλαμβάνει ακόμη δύο ομόφυλούς τους, ηλικίας 22 και 23 ετών, αντίστοιχα, καθώς και άγνωστο αριθμό συνεργών τους.
Στις περισσότερες περιπτώσεις εντόπιζαν ως υποψήφια θύματα ηλικιωμένα άτομα δρώντας τουλάχιστον κατά το διάστημα από τα τέλη Ιανουαρίου έως και τα μέσα Φεβρουαρίου. Πεδίο δράσης τους τόσο η Καλαμάτα, όσο και περιοχές της Αττικής έχοντας προχωρήσει εξακριβωμένα σε 7 περιπτώσεις εξαπάτησης και 3 απόπειρες.
Οι νεαροί τηλεφωνούσαν στα ηλικιωμένα άτομα και αφού παρουσιάζονταν με ψευδή στοιχεία ως δήθεν υπάλληλοι των προαναφερθεισών υπηρεσιών ανέφεραν ότι λόγω της διαρροής οι πολίτες κινδυνεύουν μέσα στο σπίτι τους από ηλεκτροπληξία. Δημιουργούσαν συνθήκες σύγχυσης με σκοπό να κάμψουν τα αντανακλαστικά και τις αντιστάσεις των ανυποψίαστων πολιτών , ώστε τελικά να τους παραδώσουν όσα μετρητά είχαν στο σπίτι, καθώς επίσης κοσμήματα και χρυσαφικά. Αν τα θύματα «τσιμπούσαν» τότε έστελναν συνεργούς τους με διαφορετικά οχήματα κάθε φορά για να τα παραλάβουν.
Στην Καλαμάτα τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν προχωρήσεις στις ακόλουθες πράξεις:
- Στις 2 Φεβρουαρίου πήραν από σπίτι το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, καθώς επίσης κοσμήματα και χρυσαφικά συνολικής αξίας 100.000 ευρώ κατά δήλωση των ιδιοκτητών.
- Στις 3 Φεβρουαρίου κοσμήματα και χρυσαφικά συνολικής αξίας 500.000 ευρώ, λίρες και το ποσό των 1.000 ευρώ.
- Στις 11 Φεβρουαρίου επιχείρησαν να πάρουν από σπίτι κοσμήματα και χρυσαφικά συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, αλλά δεν ολοκλήρωσαν την απάτη γιατί έγιναν αντιληπτοί.
- Στις 13 Φεβρουαρίου όμως από άλλο σπίτι πήραν κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας 3.000 ευρώ.
Όπως προαναφέραμε όμως είχαν αναπτύξει δράση και στην Αττική και συγκεκριμένα είχαν προχωρήσει σε απάτες και απόπειρες σε Αιγάλεω (23/1), Αγίους Αναργύρους (23/1), Κορυδαλλό (24/1), Νέα Σμύρνη (29/1), Βούλα (29/1) και Αγιο Ιωάννη Ρέντη (9/2).
Κατά τη σύλληψη του 22χρονου κατασχέθηκε και ένα από τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων..
Ο νεαρός θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων, καθώς και την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους.
Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr)έχουν αναρτηθεί οι ακόλουθες χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή περιπτώσεων εξαπάτησης:
- Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών - φιλικών προσώπων.
- Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.
- Εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας με οποιαδήποτε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή έρευνας, πώληση κάποιου προϊόντος, ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια κλήση κ.λπ.), να μην επιτρέπετε να μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας, πέραν αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε την οπτική επαφή μαζί του.
- Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.
- Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).
- Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.
- Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.
- Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.
- Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.
- Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.
- Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών.
- Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.
- Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).
- Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.
- Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.