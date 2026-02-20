Νεαροί Ρομά εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες - Δήθεν υπάλληλοι της ΔΕΗ με λεία 662.000 ευρώ!

Τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ υποδύονταν τουλάχιστον 3 νεαροί Ρομά, οι οποίοι προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες και να τους αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα.

Χρησιμοποιούσαν το γνωστό πλέον… παραμύθι, ότι υπάρχει δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι των υποψήφιων θυμάτων, προσπαθώντας να τους πείσουν ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουν και να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα για να μην κινδυνεύσουν από... ηλεκτροπληξία.

Από τη δράση τους μάλιστα σε Καλαμάτα και Αττική, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που φέρεται να ξεπερνάει τις 662.000 ευρώ.

Επειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις σε Καλαμάτα και Τρίπολη αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας με τη συνδρομή συναδέλφων από την αντίστοιχη υπηρεσία της αρκαδικής πρωτεύουσας και της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, συνελήφθη ένας 22χρονος και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες κατ’ εξακολούθηση,η οποία περιλαμβάνει ακόμη δύο ομόφυλούς τους, ηλικίας 22 και 23 ετών, αντίστοιχα, καθώς και άγνωστο αριθμό συνεργών τους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις εντόπιζαν ως υποψήφια θύματα ηλικιωμένα άτομα δρώντας τουλάχιστον κατά το διάστημα από τα τέλη Ιανουαρίου έως και τα μέσα Φεβρουαρίου. Πεδίο δράσης τους τόσο η Καλαμάτα, όσο και περιοχές της Αττικής έχοντας προχωρήσει εξακριβωμένα σε 7 περιπτώσεις εξαπάτησης και 3 απόπειρες.

Οι νεαροί τηλεφωνούσαν στα ηλικιωμένα άτομα και αφού παρουσιάζονταν με ψευδή στοιχεία ως δήθεν υπάλληλοι των προαναφερθεισών υπηρεσιών ανέφεραν ότι λόγω της διαρροής οι πολίτες κινδυνεύουν μέσα στο σπίτι τους από ηλεκτροπληξία. Δημιουργούσαν συνθήκες σύγχυσης με σκοπό να κάμψουν τα αντανακλαστικά και τις αντιστάσεις των ανυποψίαστων πολιτών , ώστε τελικά να τους παραδώσουν όσα μετρητά είχαν στο σπίτι, καθώς επίσης κοσμήματα και χρυσαφικά. Αν τα θύματα «τσιμπούσαν» τότε έστελναν συνεργούς τους με διαφορετικά οχήματα κάθε φορά για να τα παραλάβουν.

Στην Καλαμάτα τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν προχωρήσεις στις ακόλουθες πράξεις:

Στις 2 Φεβρουαρίου πήραν από σπίτι το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, καθώς επίσης κοσμήματα και χρυσαφικά συνολικής αξίας 100.000 ευρώ κατά δήλωση των ιδιοκτητών.

Στις 3 Φεβρουαρίου κοσμήματα και χρυσαφικά συνολικής αξίας 500.000 ευρώ, λίρες και το ποσό των 1.000 ευρώ.

Στις 11 Φεβρουαρίου επιχείρησαν να πάρουν από σπίτι κοσμήματα και χρυσαφικά συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, αλλά δεν ολοκλήρωσαν την απάτη γιατί έγιναν αντιληπτοί.

Στις 13 Φεβρουαρίου όμως από άλλο σπίτι πήραν κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας 3.000 ευρώ.

Όπως προαναφέραμε όμως είχαν αναπτύξει δράση και στην Αττική και συγκεκριμένα είχαν προχωρήσει σε απάτες και απόπειρες σε Αιγάλεω (23/1), Αγίους Αναργύρους (23/1), Κορυδαλλό (24/1), Νέα Σμύρνη (29/1), Βούλα (29/1) και Αγιο Ιωάννη Ρέντη (9/2).

Κατά τη σύλληψη του 22χρονου κατασχέθηκε και ένα από τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων..

Ο νεαρός θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων, καθώς και την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους.

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr)έχουν αναρτηθεί οι ακόλουθες χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή περιπτώσεων εξαπάτησης: