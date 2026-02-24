Πλήρωσε με πλαστό 500ευρω σε περίπτερο στην Καλαμάτα

Με πλαστό 500ευρω πήγε και ψώνισε από περίπτερο στην Καλαμάτα ένας 58χρονος το απόγευμα του Σαββάτου!

Ο δράστης μετέβη σε περίπτερο στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας και ψώνισε προϊόντα αξίας 30 ευρώ, πληρώνοντας με χαρτονόμισμα των 500 ευρώ που ήταν πλαστό.

Ο περιπτεράς δεν αντιλήφθηκε άμεσα πως το 500ευρω ήταν πλαστό και έδωσε στον 58χρονο ρέστα 470 ευρώ, τα οποία πήρε και τράπηκε σε φυγή.

Ο περιπτεράς λίγο αργότερα κατάλαβε πως το χαρτονόμισμα ήταν πλαστό και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας ύστερα από έρευνα και χρήση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες κατόρθωσαν να εντοπίσουν και να συλλάβουν την Κυριακή το βράδυ τον 58χρονο στην Καλαμάτα.

Στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ που αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου, ενώ το πλαστό 500ευρω κατασχέθηκε από την Αστυνομία.

Κ.Ηλ.