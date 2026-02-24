Καλαμάτα: Φόρτωσε ηλιακό συλλέκτη και μπόιλερ που βρήκε σε πεζοδρόμιο!

Ο δράστης είδε τα εν λόγω αντικείμενα στο πεζοδρόμιο και καθώς περνούσε από το σημείο με το αγροτικό του αυτοκίνητο, τα φόρτωσε μέσα σε λίγα λεπτά και έγινε… καπνός!

Ο 69χρονος, ο οποίος είχε αφήσει τον ηλιακό συλλέκτη και το μπόιλερ αξίας 400 ευρώ στο πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι του για μικρό χρονικό διάστημα, πρόλαβε και συγκράτησε την πινακίδα του αγροτικού αυτοκινήτου και κατήγγειλε την κλοπή στην Αστυνομία.

Μετά από έρευνα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας εντόπισαν και συνέλαβαν στην Καλαμάτα τον 34χρονο Ρομά, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

Κ.Ηλ.