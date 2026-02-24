Ο δράστης είδε τα εν λόγω αντικείμενα στο πεζοδρόμιο και καθώς περνούσε από το σημείο με το αγροτικό του αυτοκίνητο, τα φόρτωσε μέσα σε λίγα λεπτά και έγινε… καπνός!
Ο 69χρονος, ο οποίος είχε αφήσει τον ηλιακό συλλέκτη και το μπόιλερ αξίας 400 ευρώ στο πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι του για μικρό χρονικό διάστημα, πρόλαβε και συγκράτησε την πινακίδα του αγροτικού αυτοκινήτου και κατήγγειλε την κλοπή στην Αστυνομία.
Μετά από έρευνα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας εντόπισαν και συνέλαβαν στην Καλαμάτα τον 34χρονο Ρομά, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.
Κ.Ηλ.
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026 18:58
Καλαμάτα: Φόρτωσε ηλιακό συλλέκτη και μπόιλερ που βρήκε σε πεζοδρόμιο!Γράφτηκε από ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Εναν ηλιακό συλλέκτη και ένα μπόιλερ έκλεψε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής ένας 34χρονος Ρομά έξω από σπίτι στην Καλαμάτα.
Ο δράστης είδε τα εν λόγω αντικείμενα στο πεζοδρόμιο και καθώς περνούσε από το σημείο με το αγροτικό του αυτοκίνητο, τα φόρτωσε μέσα σε λίγα λεπτά και έγινε… καπνός!
