Συνελήφθησαν άλλοι δύο Ρομά για τις απάτες σε Μεσσηνία και Αττική

Για την σοβαρή αυτή υπόθεση είχαν εκδοθεί δύο εντάλματα σύλληψης από την Ανακρίτρια του Α’ Τμήματος Πλημμελειοδικών Μεσσηνίας για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και προχθές συνελήφθησαν στην Καλαμάτα ένας 22χρονος από τη Σπερχογεία και ένας 23χρονος από την Τρίπολη. Να σημειωθεί πως ο συνεργός τους, ο 22χρονος Ρομά από το Αριοχώρι που είχε συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα κρίθηκε από το περασμένο Σάββατο προσωρινά κρατούμενος μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Οι τρεις νεαροί Ρομά είχαν στήσει οργανωμένο κύκλωμα εξαπάτησης πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων, παριστάνοντας δήθεν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ ή του ΔΕΔΔΗΕ και έπειθαν τηλεφωνικά τα θύματα να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα για να τα προστατέψουν, με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ρεύματος ή κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Μέσα σε ένα μήνα οι νεαροί απατεώνες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από ανυποψίαστους πολίτες χρήματα άνω των 662.000 ευρώ και ακόμη χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ σε Μεσσηνία και Αττική. Η σπείρα “ξηλώθηκε” την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από μεθοδική έρευνα και επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, που εξιχνίασε δέκα περιπτώσεις απατών. Να τονίσουμε πως στη δικογραφία περιλαμβάνεται και άγνωστος αριθμός συνεργών τους, με την αστυνομική έρευνα να συνεχίζεται για πιθανές νέες ταυτοποιήσεις και διερεύνηση πιθανής εμπλοκής τους και σε άλλες υποθέσεις απάτης.