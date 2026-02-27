Μεσσηνία: Συλλήψεις για κλοπή αυτοκινήτου, χασίς και… παραισθησιογόνα μανιτάρια

Δύο Ρομά, 40 και 47 ετών αντίστοιχα συνελήφθησαν την Τετάρτη, καθώς το μεσημέρι της προηγούμενης μέρας έκλεψαν ένα αυτοκίνητο από την περιοχή του Ασπροχώματος.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στον Άγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του, ενώ όπως προέκυψε από την προανάκριση ο 47χρονος δεν είχε εκδόσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Επιπλέον την Τετάρτη στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν ένας 23χρονος Γάλλος στον Άγιο Φλώρο με 5,9 γραμ. παραισθησιογόνων μανιταριών, ένας 58χρονος με 2.1 γραμ. ηρωίνης στην Ανθούσα, ένας 26χρονος με 3.14 γραμ. χασίς, καθώς επίσης στην Καλαμάτα ένας 45χρονος με 4,5 γραμ. χασίς και ένας 30χρονος με 18 γραμ. χασίς.