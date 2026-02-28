Μπαράζ κλοπών σε χωριά Μεσσήνης και Οιχαλίας από 29χρονο Ρομά και τρεις αγνώστους συνεργούς

Σπίτια και αποθήκες σε χωριά των δήμων Οιχαλίας και Μεσσήνης είχαν… ρημάξει τις τελευταίες ημέρες ένας 29χρονος Ρομά με τρεις άγνωστους συνεργούς του!

Η δράση τους αποκαλύφθηκε την περασμένη Τετάρτη όταν παραβίασαν πόρτα σπιτιού στο Αριστοδήμειο και πρόλαβαν να αφαιρέσουν 350 ευρώ που βρήκαν σε ένα συρτάρι… Καθώς διέφευγαν όμως με αυτοκίνητο, από τον 29χρονο έπεσαν στην αυλή του σπιτιού δύο κινητά, το ένα ανήκε σε αυτόν και το δεύτερο ήταν κλεμμένο λίγο νωρίτερα από ένα σπίτι που είχαν ανοίξει στη Λάμπαινα.

Μέσω του κινητού η Αστυνομία έφτασε στα ίχνη του και ταυτοποίησε τον 29χρονο Ρομά από τον Αγιο Φλώρο ως τον ένα δράστη των κλοπών, ενώ το δεύτερο κινητό αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Την προανάκριση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Οιχαλίας που ύστερα από έρευνα προχώρησε στην εξιχνίαση έξι συνολικά περιπτώσεων κλοπών και μία απόπειρα κλοπής.

Η δράση του 29χρονου και των συνεργών του ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου, όταν πρωινές ώρες μπήκαν σε αποθήκη στον οικισμό Φίλια και έκλεψαν γεωργικά μηχανήματα και χάλκινα καζάνια.

Δύο ημέρες αργότερα, το πρωί της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου παραβίασαν παράθυρο σε σπίτι στη Σκάλα και βούτηξαν ένα πορτοφόλι με 20 ευρώ και τραπεζικές κάρτες. Λίγη ώρα αργότερα μετακινήθηκαν με ΙΧ αυτοκίνητο στην Αλλαγή και αφού παραβίασαν την πόρτα αποθήκης αφαίρεσαν δύο ντενεκέδες με ελαιόλαδο.

Το ίδιο πρωινό είχαν αποπειραθεί να διαρρήξουν ένα αυτοκίνητο στου Κατσαρού, όμως έγιναν αντιληπτοί και αποχώρησαν δίχως να ολοκληρώσουν την πράξη τους.

Ακολούθησαν έρευνες των αστυνομικών του Α.Τ. Οιχαλίας σε συνεργασία

με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, στο σπίτι του 29χρονου στον Αγιο Φλώρο και σε σπίτι συγγενικού του προσώπου που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας τενεκές ελαιόλαδου και τέσσερα αλυσοπρίονα.

Σε βάρος του 29χρονου Ρομά σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς του, η οποία θα υποβληθεί αρμοδίως.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Οιχαλίας, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής του σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων και την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών του.

Κ.Ηλ.