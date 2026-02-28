Διακοπή κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό Καλαμάτας - Τρίπολης (φωτογραφίες)

Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της παλιάς Εθνικής - Οδού Καλαμάτας - Τρίπολης λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, συνεπεία προγενέστερων καιρικών φαινομένων, έχει προσωρινά διακοπεί η κυκλοφορία στην Ε.Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας στο ύψος του Δερβενίου του Δήμου Μεγαλόπολης (από την 49,4χ/θ έως την 50,250χ/θ) και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της ανωτέρω οδού διεξάγεται μέσω του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα, από τους κλάδους εισόδου / εξόδου των Ανισόπεδων Κόμβων Παραδεισίων και Τσακώνας / Κυπαρισσίας.