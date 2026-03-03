10 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών χωρίς κράνος στη Μεσσηνία

Συνεχίστηκε και την περασμένη εβδομάδα η εκστρατεία της Αστυνομίας για τη μη χρήση κράνους σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ειδικότερα από 23 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν

919 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και

ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών

διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και

συνεπιβάτες. Βεβαιώθηκαν συνολικά 36 παραβάσεις, 34 σε οδηγούς και δύο σε συνεπιβάτες.

Στη Μεσσηνία ειδικότερα έγιναν 392 έλεγχοι (οι περισσότεροι από κάθε άλλο νομό) και βεβαιώθηκαν 10 κλήσεις σε οδηγούς που δεν φορούσαν κράνος, ενώ τους επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ και τους αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για 30 ημέρες.

Στους άλλους νομούς βεβαιώθηκαν οι εξής παραβάσεις: Αργολίδα 3, Αρκαδία 18, Κορινθία 3 και Λακωνία 2.

Κ.Ηλ.