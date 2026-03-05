Πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να κλέβουν όχημα στην Καλαμάτα

Επ’ αυτοφώρω πιάστηκαν δύο άτομα ενώ είχαν διαρρήξει αυτοκίνητο προχθές τα ξημερώματα στην Καλαμάτα.

Ηταν λίγο πριν τις 4 το πρωί της Τρίτης όταν περίοικος κατήγγειλε πως δύο ύποπτα άτομα βρίσκονται σε περιοχή της Καλαμάτας.

Αμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας και της ΟΠΚΕ Μεσσηνίας, που συνέλαβαν σε κοντινή απόσταση έναν 47χρονο και μια 40χρονη.

Ειδικότερα ο άνδρας ερευνούσε με φακό μέσα σε φορτηγό που ήταν σταθμευμένο, ενώ η γυναίκα κρατούσε τσίλιες. Οπως προέκυψε από την προανάκριση λίγη ώρα νωρίτερα σε κοντινό σημείο είχαν ανοίξει κι ένα άλλο αυτοκίνητο, από το οποίο είχαν αφαιρέσει το φακό και διάφορα εργαλεία.