23 συλλήψεις στη Μεσσηνία σε νέα αστυνομική επιχείρηση

Δεκαεπτά άτομα συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε προχθές σε περιοχές της Μεσσηνίας.

Συνολικά οι συλλήψεις στο νομό έφτασαν τις 23 για διάφορα αδικήματα.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγιναν έλεγχοι σε 694 άτομα, εκ των

οποίων 616 ήταν Ελληνες και 78 ήταν αλλοδαποί. Επιπλέον, προσήχθησαν

67 άτομα, από τα οποία 40 ήταν Ελληνες και 27 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 43 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 495 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 163 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν στη Μεσσηνία 12 Ελληνες και πέντε αλλοδαποί για ναρκωτικά:

- Ενας 50χρονος Ισπανός στην Καλαμάτα με 3,3 γραμμάρια χασίς.

- Ενας 43χρονος στην Ανθούσα με 1,7 γραμμάρια ηρωίνης.

- Ενας 21χρονος στην Καλαμάτα με 3,1 γραμμάρια χασίς.

- Ενας 46χρονος στην Καλαμάτα με 1,3 γραμμάρια χασίς.

- Τέσσερα άτομα, τρεις Ελληνες ηλικίας 33, 26 και 29 χρονών και ένας 43χρονος Αιγύπτιος που κατείχαν από κοινού στην Καλαμάτα 0,6 γραμμάρια χασίς.

- Δύο 19χρονοι και δύο 17χρονοι που κατείχαν από κοινού στην Καλαμάτα

9,8 γραμμάρια χασίς. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν για παραμέληση της εποπτείας τους και οι μητέρες των δύο ανήλικων, 51 και 46 ετών, που είναι Αλβανικής καταγωγής.

- Τρία άτομα στην Καλαμάτα, 20, 23 και 21 ετών με 5,2 γραμμάρια χασίς.

- Ενας 25χρονος και ένας 24χρονος στα Αρφαρά με 2,2 γραμμάρια χασίς.

Ακόμη συνελήφθη ένας 65χρονος στη Μεσσήνη για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, μιας και είχε λήξει η άδεια του κυνηγετικού του όπλου.

Για καταδικαστικό έγγραφο συνελήφθη ένας 35χρονος Ρουμάνος.

Ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές της Ρουμανίας και μετήχθη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας πλημμελειοδικών Κυπαρισσίας από το 2021 για ληστεία και αρπαγή.

Τέλος, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

Κ.Ηλ.