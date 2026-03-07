Τραγωδία στην Τρίπολη: Αστυνομικός πυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό της όπλο

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 11:20 το βράδυ κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ενώ η γυναίκα βρισκόταν στο σπίτι της στην αρκαδική πρωτεύουσα. Η αστυνομικός που υπηρετούσε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο κεφάλι στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, όπου γύρω στη 1 τα ξημερώματα κατέληξε.
Σάββατο, 07 Μαρτίου 2026 08:29
Τραγωδία στην Τρίπολη: Αστυνομικός πυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό της όπλοΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Ενα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Τρίπολη, καθώς μία 45χρονη αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό της όπλο.
