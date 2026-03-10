35χρονος με τσιγαριλίκι και σουγιά στην Κυπαρισσία

Για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και όπλα συνελήφθη προχθές το βράδυ ένας 35χρονος στην Κυπαρισσία.

Αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας έκαναν έλεγχο στον 35χρονο που κατείχε ένα τσιγαριλίκι και ένα σουγιά στο αυτοκίνητο του, τα οποία κατασχέθηκαν.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.