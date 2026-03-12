10 συλλήψεις και μία εξιχνίαση κλοπής σε νέα αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία  

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε προχθές το πρωί με 39 συνολικά συλλήψεις και στους πέντε νομούς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε 763 άτομα, εκ των οποίων τα 655 ήταν Ελληνες και 108 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον, προσήχθησαν 70 άτομα, από τα οποία 37 ήταν Ελληνες και 33 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 39 άτομα.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 542 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 227 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος.

Ειδικότερα στη Μεσσηνία έγιναν 10 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, ενώ εξιχνιάστηκε και μία κλοπή σε βάρος ηλικιωμένου.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για ναρκωτικά.

Ενας 18χρονος και δύο 17χρονοι στην Καλαμάτα που κατείχαν από κοινού 0,8 γραμμάρια χασίς.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και τρεις γονείς, μια 48χρονη, ένας 52χρονος και μία 49χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ακόμη συνελήφθη ένας 25χρονος στη Φαρακλάδα του δήμου Τριφυλίας με 2,78 γραμμάρια χασίς.

Για καταδικαστικό έγγραφο έγινε μια σύλληψη ενός 47χρονου στην Καλαμάτα για υπόθεση ναρκωτικών από τον Απρίλιο του 2025, από τον Εισαγγελέα Εφετών Κακουργημάτων Καλαμάτας.

Τέλος, συνελήφθη ένα άτομο για στέρηση δελτίου ταυτότητας και ένας αλλοδαπός που διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

30χρονη Ρομά… βούτηξε

800 ευρώ από 80χρονο

Από εκεί και πέρα η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας προχώρησε στην εξιχνίαση μιας κλοπής που είχε σημειωθεί στις 18 Δεκεμβρίου του 2025.

Πρόκειται για τέσσερις γυναίκες, εκ των οποίων έχει ταυτοποιηθεί μια 30χρονη Ρομά που με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν από 80χρονο στην Καλαμάτα το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.

Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της 30χρονης για κλοπή.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

Κ.Ηλ.