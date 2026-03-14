Μεσσηνία: 29χρονος έκλεψε μπαταρίες και πετρέλαιο από φορτηγά!

Ο δράστης αφαιρούσε ηλεκτρικό ρεύμα από εναέριο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ για το παράπηγμά του με αυτοσχέδια σύνδεση που είχε εφεύρει.

Οπως αποδείχθηκε από την προανάκριση ο 29χρονος είχε προχωρήσει σε κλοπές και απόπειρες κλοπών τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του Αγιου Κωνσταντίνου.

Ειδικότερα στις 7 Μαρτίου πήδηξε περίφραξη που υπήρχαν σταθμευμένα οχήματα και αφαίρεσε 8 μπαταρίες από φορτηγά και 200 λίτρα πετρέλαιο από το ρεζερβουάρ ενός φορτηγού.

Η καταγγελία για την κλοπή έγινε από 48χρονο που διατηρεί το χώρο με τα σταθμευμένα οχήματα, ενώ ο ίδιος κατήγγειλε στις 11 Μαρτίου πως το χρονικό διάστημα από 9 έως 10 Μαρτίου άγνωστος δράστης πήδηξε εκ νέου την περίφραξη και επιχείρησε να παραβιάσει τις πόρτες από φορτηγά ψυγεία με σκοπό την κλοπή, αλλά δεν τα κατάφερε.

Εκτός από την κλοπή, την απόπειρα κλοπής και την ρευματοκλοπή, ο 29χρονος Ρομά δεν είχε και αστυνομική ταυτότητα.

Κ.Ηλ.