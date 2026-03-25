Τρίτη υψηλότερη «μαύρη» επίδοση στη χώρα: 52 νεκροί σε τροχαία το 2024 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τρίτη υψηλότερη «μαύρη» επίδοση στη χώρα σε θύματα τροχαίων ανά πληθυσμό καταγράφει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2024.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζει δείκτη 97,9 νεκρών ανά 1.000.000 κατοίκους, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση πανελλαδικά, πίσω από τα Ιόνια Νησιά (140,0) και το Νότιο Αιγαίο (110,3), ενώ ο μέσος όρος της χώρας διαμορφώνεται σε 64,0.

Σε απόλυτους αριθμούς, στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 52 νεκροί σε 266 τροχαία ατυχήματα, ποσοστό 7,8% του συνόλου των θυμάτων στη χώρα, παρά το μικρότερο πληθυσμιακό της μέγεθος.

Σε επίπεδο χώρας, το 2024 σημειώθηκαν 11.000 τροχαία ατυχήματα με 664 νεκρούς, αριθμός αυξημένος κατά 2,8% σε σχέση με το 2023, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιβράδυνση της πτωτικής τάσης των προηγούμενων ετών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το προφίλ των θυμάτων. Οι περισσότεροι νεκροί είναι οδηγοί (74%), ενώ τα δίτροχα εμπλέκονται στο 43,2% των θανάτων, αναδεικνύοντας τον αυξημένο κίνδυνο για τους χρήστες τους.

Η ηλικιακή ομάδα 25–49 ετών καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό θυμάτων (32,5%), ενώ σημαντική είναι και η συμμετοχή των άνω των 65 ετών (27,6%), κυρίως ως πεζών.

Τα περισσότερα τροχαία συμβαίνουν σε συνθήκες καλού καιρού (93,9%), στοιχείο που μετατοπίζει τη συζήτηση από τις εξωτερικές συνθήκες στη συμπεριφορά των οδηγών.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια, η είσοδος στο αντίθετο ρεύμα και η υπερβολική ταχύτητα συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών παραγόντων που συνδέονται με τα θανατηφόρα τροχαία, ενώ συχνό είναι και το φαινόμενο της μη τήρησης προτεραιότητας και STOP.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναδεικνύουν ότι το πρόβλημα στην Πελοπόννησο δεν αφορά μόνο τον αριθμό των ατυχημάτων, αλλά κυρίως τη βαρύτητα των συνεπειών, καθώς η Περιφέρεια παραμένει στις ζώνες υψηλού κινδύνου σε όρους απωλειών ανθρώπινων ζωών.