Ο Βασιλόπουλος με τον πρόεδρο του Συλλόγου ΑμεΑ Μεσσηνίας

Επί τάπητος τέθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ συζητήθηκαν και θέματα καθημερινότητας που απασχολούν μέλη του Συλλόγου ΑμεΑ Νομού Μεσσηνίας, όπως η λειτουργία των Seatrac, η συντήρηση του παραχωρηθέντος κτιρίου στο Συλλόγο και ο περιβάλλον χώρος αυτού, καθώς και γενικότερα θέματα όπως η προσβασιμότητα σε δημόσια κτίρια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η απαλλαγή των τελών του Συλλόγου και η μείωση το ποσοστού των τελών στα Άτομα με Αναπηρία στα τιμολόγια κοινής ωφέλειας κ.ά.

Επίσης συζήτηση υπήρξε και για τις θέσεις στάθμευσης των ΑμεΑ, όπου μεταξύ άλλων επισημάνθηκε η αύξηση των θέσεων στο κέντρο της πόλης μέσα από την υλοποίηση του έργου των αστικών αναπλάσεων.