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Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026 15:55

Ο Βασιλόπουλος με τον πρόεδρο του Συλλόγου ΑμεΑ Μεσσηνίας

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Ο Βασιλόπουλος με τον πρόεδρο του Συλλόγου ΑμεΑ Μεσσηνίας

Navarino Agora

Συνάντηση εργασίας είχε χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος με τον πρόεδρο του Συλλόγου ΑμεΑ Νομού Μεσσηνίας Δημήτρη Σπυρόπουλο.

Επί τάπητος τέθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ συζητήθηκαν και θέματα καθημερινότητας που απασχολούν μέλη του Συλλόγου ΑμεΑ Νομού Μεσσηνίας, όπως η λειτουργία των Seatrac, η συντήρηση του παραχωρηθέντος κτιρίου στο Συλλόγο και ο περιβάλλον χώρος αυτού, καθώς και γενικότερα θέματα όπως η προσβασιμότητα σε δημόσια κτίρια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η απαλλαγή των τελών του Συλλόγου και η μείωση το ποσοστού των τελών στα Άτομα με Αναπηρία στα τιμολόγια κοινής ωφέλειας κ.ά.

Επίσης συζήτηση υπήρξε και για τις θέσεις στάθμευσης των ΑμεΑ, όπου μεταξύ άλλων επισημάνθηκε η αύξηση των θέσεων στο κέντρο της πόλης μέσα από την υλοποίηση του έργου των αστικών αναπλάσεων.

Κατηγορία Δήμοι
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