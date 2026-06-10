Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας: Ειδική συνεδρίαση για τη μονάδα βιοαερίου στο Μελιγαλά

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου “Μαρία Κάλλας”, στον Μελιγαλά, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: “Περί νομικών ενεργειών κατά της με Α.Π. 35645/14-5-2026 (ΑΔΑ: ΕΞ94ΟΡ1Φ-Β3Υ) Α.Ε.Π.Ο. και άλλων σχετικών ενεργειών αποτροπής του έργου «Εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιαέριο με χρήση μη επικίνδυνων αποβλήτων ισχύος 998kWel στο Ε.Π. Καλαμάτας – Τμήμα Β΄(Μελιγαλάς) Τύπου Α1» του φορέα «Βιοστερεά Παραγωγή Εδαφοβελτιωτικών Α.Ε.»”.

Τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου της εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά ενέκρινε τον Μάιο με απόφασή του, ο γενικός διευθυντής Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον Δήμο Οιχαλίας και την τοπική κοινωνία.

Και αυτό γιατί τον Ιούλιο του 2025 το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας ομόφωνα είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση μη επικίνδυνων αποβλήτων, στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά. Αρνητικά είχαν γνωμοδοτήσει και 16 Κοινότητες του Δήμου Οιχαλίας.

* Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, η δυναμικότητα της εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου σε εισερχόμενη πρώτη ύλη θα είναι 160 τόνοι την ημέρα. Η συνολική ποσότητα πρώτων υλών που θα επεξεργάζεται ετησίως θα ανέρχεται σε 58.400 τόνους και η παραγόμενη ποσότητα βιοαερίου θα ανέρχεται σε 3.011.445 Νm3.

Αναλυτικά οι πρώτες ύλες (απόβλητα) που θα χρησιμοποιούνται, θα προμηθεύονται από επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της εγκατάστασης και θα είναι: Απόβλητα ελαιοτριβείων/πυρηνελαιουργείων: cake ελιάς και κατσίγαρος, 30 τόνοι την ημέρα και 40 τόνοι, αντίστοιχα. Απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων: υγρή κοπριά χοιροτροφείων και στερεή κοπριά πτηνοτροφείων, 30 τόνοι την ημέρα και 40 τόνοι, αντίστοιχα. Και απόβλητα τυροκομείων: τυρόγαλο, 20 τόνοι την ημέρα.

Ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί στην εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου, θα έχει συνολική κινητήρια ισχύ 226,18 kW.

* Τη σύγκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας με αποκλειστικό θέμα την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την έγκριση της ΜΠΕ για μονάδα βιοαερίου στον Μελιγαλά, είχαν ζητήσει στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, 8 δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης, με επιστολή τους προς την δήμαρχο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.