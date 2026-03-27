Συλλήψεις Ρομά για κλοπές σε σπίτια σε χωριά της Καλαμάτας

Για κλοπές και απόπειρες σε σπίτια σε χωριά του Δήμου Καλαμάτας συνελήφθησαν δύο νεαροί Ρομά το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου, ενώ αναζητούνται ακόμα δύο.

Οι δύο συλληφθέντες 24 και 25 ετών αντίστοιχα… μπούκαραν σε σπίτι στο Ασπρόχωμα, χωρίς όμως να καταφέρουν να πάρουν κάτι καθώς συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, αφού πρώτα μάλιστα προέβαλαν σθεναρή αντίσταση! Στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλεία, γάντια και είδη ένδυσης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης και της περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης προέκυψε ότι τα δύο αυτά άτομα, μαζί με τουλάχιστον ακόμα δύο ομόφυλος τους 25 και 29 ετών, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται είχαν ανάπτυξη εγκληματική δράση κατά το διάστημα από 22 Ιανουαρίου έως και 25 Μαρτίου.

Ειδικότερα στις 22 Ιανουαρίου στον Άγιο Φλώρο είχαν σπάσει το τζάμι σταθμευμένου αυτοκινήτου στον Άγιο Φλώρο χωρίς να καταφέρουν να πάρουν κάτι.

Στις 5 Φεβρουαρίου είχαν μπει σε διαμέρισμα στον Αντικάλαμο και είχαν αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 30.000 ευρώ. Την ίδια μέρα στην ίδια περιοχή μπήκαν σε ένα ακόμα σπίτι χωρίς όμως να αφαιρέσουν κάτι.

Στις 21 Φεβρουαρίου ξανά στον Αντικάλαμο αρχικά μπήκαν σε σπίτι χωρίς να πάρουν κάτι, αλλά επέμειναν και από διαφορετικό οίκημα άρπαξαν χρυσαφικά συνολικής αξίας 10.000 ευρώ.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, απείθεια, και βία κατά υπαλλήλων, η οποία περιλαμβάνει και τους δύο συνεργούς.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.