Εκλεψε τσάντα με ρούχα από αυτοκίνητο στην Καλαμάτα

Μία τσάντα, η οποία περιείχε γυναικεία ρούχα αφαίρεσε από αυτοκίνητο μία 53χρονη το απόγευμα της Πέμπτης στην Καλαμάτα.

Το αυτοκίνητο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από σπίτι στην οδό Ρήγα Φεραίου. Στην προσπάθεια της μάλιστα να πάρει την τσάντα προκάλεσε φθορές στο όχημα το ύψος των οποίων υπολογίζεται σε 600 ευρώ. Την 53χρονη εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.