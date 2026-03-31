64χρονος διακινούσε χασίς σε χωριά του Ταϋγέτου

Ναρκωτικά σε χωριά του Ταϋγέτου διακινούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα ένας 64χρονος που συνελήφθη από τις αρχές την Κυριακή το απόγευμα στην Αλαγονία.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 37 φυτά κάνναβης σε γλάστρες, πάνω από 200 γραμμάρια χασίς και λαθραίος καπνός.

Στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας υπήρχαν πληροφορίες για διακίνηση χασίς στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου και προχθές πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 64χρονου στην Αλαγονία από αστυνομικούς του Τμήματος με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Μεσσηνίας.

Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 217,9 γραμμάρια χασίς, 37 φυτά κάνναβης ύψους έως 5 εκατοστών, 360 γραμμάρια χασισέλαιου,

186 γραμμάρια λαθραίου καπνού, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι με μήκος λάμας 7 εκατοστά, μία αμπούλα με σπόρο κάνναβης, ένα κινητό τηλέφωνο ως μέσο επικοινωνίας για την τέλεση αξιόποινων πράξεων και 800 ευρώ προερχόμενα από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση ο 64χρονος διακινούσε ποσότητες χασίς εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα σε τοξικομανείς στην Αλαγοία και τα γύρω χωριά, πουλώντας από 5 έως 8 ευρώ το ένα γραμμάριο.

Ο συλληφθείς, που είχε απασχολήσει τις Αρχές και το 2011 για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα Καλαμάτα και παραπέμφθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί σήμερα στις 9 το πρωί.

Κατηγορείται για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, περί Τελωνειακού Κώδικα και για τα όπλα, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.