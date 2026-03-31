Ενοπλη ληστεία σε μίνι μάρκετ στο Γύθειο

Ενοπλη ληστεία με λεία πάνω από 2.000 ευρώ σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Γύθειο.

Ειδικότερα ένας 39χρονος Ελληνας λίγο μετά τις 9 το βράδυ του Σαββάτου μπήκε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του σε κατάστημα μίνι μάρκετ σε κεντρικό σημείο του Γυθείου και απείλησε με αεροβόλο όπλο και μαχαίρι την εργαζόμενη να του δώσει ό,τι χρήματα είχε.

Η γυναίκα έντρομη του έδωσε 70 ευρώ που υπήρχαν στο ταμείο, αλλά και το πορτοφόλι της που περιείχε περίπου 2.000 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα, με τον δράστη να τρέπεται σε φυγή.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυρίες, με τον 39χρονο να ταυτοποιείται και να συλλαμβάνεται στο πλαίσιο του αυτοφώρου το απόγευμα της Κυριακής στο Γύθειο από αστυνομικούς του Α.Τ. Γυθείου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Ακολούθησαν έρευνες σε σπίτι του 39χρονου, ενώ σε αγροτική περιοχή βρέθηκαν κρυμμένα 1.430 ευρώ, ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα μαχαίρι, αλλά και το πορτοφόλι με προσωπικά έγγραφα και κάρτες καθώς και είδη ένδυσης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου.

Κ.Ηλ.