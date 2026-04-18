Οδική παιδεία για όλους: Κράνος στη μηχανή: Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ και τι ισχύει για οδηγούς και συνεπιβάτες

Η χρήση κράνους δεν είναι απλώς θέμα επιλογής είναι υποχρέωση. Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), όλοι οι οδηγοί και συνεπιβάτες μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων στην Ελλάδα πρέπει να φορούν πιστοποιημένο κράνος, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ποιος φέρει την ευθύνη

Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, αλλά και για τυχόν ανήλικο συνεπιβάτη.

Αν ο συνεπιβάτης είναι ενήλικος, έχει προσωπική ευθύνη να φοράει κράνος.

Αν όμως είναι παιδί, την ευθύνη φέρει ο οδηγός, ο οποίος οφείλει να διασφαλίζει ότι το παιδί φορά σωστά το κράνος και μπορεί να κρατιέται με ασφάλεια.

Υπενθυμίζεται ότι παιδιά κάτω των 12 ετών δεν επιτρέπεται να επιβαίνουν σε δίκυκλο.

Πώς πρέπει να είναι το κράνος

Το κράνος πρέπει να είναι πιστοποιημένο, να έχει το σωστό μέγεθος και να εφαρμόζει σωστά στο κεφάλι.

Ένα κράνος χαλαρά δεμένο, φθαρμένο ή κατεστραμμένο θεωρείται σαν να μην χρησιμοποιείται σωστά και επιφέρει πρόστιμο.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Οι ποινές για τη μη χρήση κράνους είναι αυστηρές,

* Πρόστιμο 350 ευρώ για τον οδηγό και 350 ευρώ για τον συνεπιβάτη.

* Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες (μόνο για τον οδηγό).

Αν ο συνεπιβάτης είναι ανήλικος, τότε το πρόστιμο των 350 ευρώ επιβάλλεται στον οδηγό.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε 5 χρόνια,

* 1η υποτροπή: πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 6 μήνες.

* 2η υποτροπή: πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Γιατί το κράνος σώζει ζωές

Η αστυνομία και οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι το κράνος μειώνει δραματικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου σε περίπτωση ατυχήματος.

Η μεταφορά παιδιών ή ενηλίκων χωρίς κράνος θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, ενώ η σωστή χρήση του αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέτρο προστασίας για όλους τους αναβάτες.

Η ασφάλεια δεν είναι επιλογή , είναι ευθύνη.