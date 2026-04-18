Χανδρινός κατά δημοτικής αρχής Καλαμάτας: “Αρνηση χορήγησης αυτοψιών βρεφονηπιακών σταθμών”

Τη δημοτική αρχή για άρνηση χορήγησης αυτοψιών βρεφονηπιακών σταθμών Καλαμάτας, καταγγέλλει ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός.

Αναφέρει ότι “λειτουργώντας θεσμικά και στο πλαίσιο του ελεγκτικού ρόλου της αντιπολίτευσης,

υπέβαλα επίσημο αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τη χορήγηση των σχετικών εκθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη κοινοποιηθεί στον Δήμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης σοβαρών κτηριακών προβλημάτων. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν έχει δοθεί καμία απάντηση”.

Ο κ. Χανδρινός εκτιμά ότι “η στάση αυτή υπονομεύει ευθέως κάθε έννοια διαφάνειας, καθώς και τον θεσμικό ρόλο της αντιπολίτευσης, που είναι ο έλεγχος της διοίκησης” και καλεί “τη δημοτική Αρχή να χορηγήσει άμεσα τις εκθέσεις αυτοψίας, όπως οφείλει θεσμικά”.

