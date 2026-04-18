Δήμος Τριφυλίας: «23.000 ευρώ για ανύπαρκτες παροχές από την “Εύξεινη Πόλη”»

Όπως τονίστηκε, από το 2017 είχε παρθεί απόφαση για συνεργασία και μέχρι σήμερα δεν έχει παρασχεθεί καμία συνδρομή για την υλοποίηση κάποιου έργου, ενώ υπάρχει παρακράτηση 23.000 ευρώ από τους ΚΑΠ.

Χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Σωτήρης Μπακούρος ανέφερε: «Γνωρίζετε ότι ο Δήμος Τριφυλίας στην με αρ. 9/1-6-2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη-Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Με την παραπάνω απόφαση αποφάσισε την οικονομική συμμετοχή του δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ., όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό του. Μέχρι σήμερα ουδεμία συνεργασία είχαμε με τον Ε.Ο.Ε.Σ. και δεν μας έχει παράσχει καμία συνδρομή για την υλοποίηση κάποιου έργου, όπως το καταστατικό προβλέπει. Επειδή ο Ε.Ο.Ε.Σ. προέβη αυθαίρετα στην παρακράτηση 23.000 € από τους ΚΑΠ εκτιμούμε ότι με καινούργια απόφαση πρέπει να αποφασίσουμε τη διακοπή της συνεργασίας με τον Ε.Ο.Ε.Σ., διότι το κόστος είναι υψηλό και δεν έχει καμία σχέση με τις ανύπαρκτες παροχές».

Κ.Μπ.