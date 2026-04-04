Δύο νεκροί σε τροχαία τον Μάρτιο στη Μεσσηνία

Δύο νεκρούς σε δύο τροχαία δυστυχήματα είχε η Μεσσηνία τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία για την οδική ασφάλεια που ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Συνολικά και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας τον περασμένο μήνα έγιναν 4 θανατηφόρα τροχαία με 4 νεκρούς, οι δύο εκ των οποίων στη Μεσσηνία.

Ειδικότερα στις 8 Μαρτίου έχασε τη ζωή του στη Χώρα ένας 78χρονος όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, ενώ στις 13 του μήνα στο Δώριο (στην εθνική οδό Τσακώνας – Καλού Νερού) σημειώθηκε τροχαίο από το οποίο σκοτώθηκε ένας 52χρονος μοτοσικλετιστής ύστερα από σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Συνολικά τον Μάρτιο στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου σημειώθηκαν

16 τροχαία ατυχήματα με 22 παθόντες (νεκροί και ελαφρά τραυματίες).

Ειδικότερα σημειώθηκαν 12 ελαφρά τροχαία ατυχήματα, με 18 ελαφρά τραυματίες. Τα 4 ελαφρά τροχαία έγιναν στη Μεσσηνία με 5 ελαφρά τραυματίες.

Οι κυριότερες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα ήταν η παραβίαση προτεραιότητας.

Παράλληλα στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων το Μάρτιο συγκροτήθηκαν 479 συνεργεία ελέγχων μέθης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 6.496 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 69 παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν, εκτός των άλλων και 1.396 επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν: 653 για υπερβολική ταχύτητα, 202 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 146 για Κ.Τ.Ε.Ο., 118 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 83 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 50 για αντικανονικό προσπέρασμα, 40 για παραβίαση προτεραιότητας, 39 για παραβίαση σηματοδότη, 31 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 12 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά,

11 για αντικανονικούς ελιγμούς και 11 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

Κ.Ηλ.