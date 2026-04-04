Καλαμάτα: Ελεύθερος ο 40χρονος Ρομά για τις κλοπές σε σπίτια

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο 40χρονος Ρομά από τον Αρι που μαζί με 39χρονο ομοεθνή του είχαν διαπράξει δεκάδες κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια σε χωριά στη Μεσσηνία, αλλά και στη γειτονική Μεγαλόπολη.

Ο 40χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τρίτη στο σπίτι του στον Αρι, όχι για τα αδικήματα της κλοπής μιας και είχε παρέλθει το αυτόφωρο, αλλά για ρευματοκλοπή και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Συνεπώς γι’ αυτά τα αδικήματα αφέθηκε ελεύθερος δίχως περιοριστικούς όρους, με την ογκώδη δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών να διαβιβάζεται και ενδεχομένως να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Να θυμίσουμε πως ο 40χρονος μαζί με τον 39χρονο ομοεθνή του από τη Μεσσήνη είχαν… ρημάξει στις κλοπές σπίτια στις περισσότερες περιοχές της Μεσσηνίας το τελευταίο δίμηνο, με τη λεία τους να ξεπερνά τις 122.000 ευρώ!

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας προχώρησε στην εξιχνίαση 12 κλοπών σε σπίτια, τρεις απόπειρες κλοπών και μία κλοπή σε όχημα, σε χωριά των δήμων Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος, Τριφυλίας και Μεγαλόπολης!

Είναι χαρακτηριστικό πως οι δύο Ρομά μαζί με άγνωστους συνεργούς τους έκλεβαν ό,τι έβρισκαν μέσα στα σπίτια, από χρήματα και κοσμήματα, μέχρι ηλεκτρικές συσκευές, όπλα, εργαλεία, ακόμη και κρέατα από καταψύκτη!

