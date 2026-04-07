12 κλήσεις για κράνος σε μία εβδομάδα στη Μεσσηνία

Δώδεκα οδηγοί μηχανών στη Μεσσηνία θα στερηθούν το δίπλωμα οδήγησης τους για έναν μήνα και θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 350 ευρώ, μιας και “έφαγαν” κλήση από την Τροχαία επειδή δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος.

Οι 12 κλήσεις βεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα από 30 Μαρτίου έως 5 Απριλίου σε 382 ελέγχους που έγιναν στους δρόμους της Μεσσηνίας.

Συνολικά στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν 974 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 43 παραβάσεις (36 σε οδηγούς δίκυκλων και 7 σε συνεπιβάτη). Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις σε δικυκλιστές ήταν οι εξής: Αργολίδα 13, Αρκαδία 3, Κορινθία 11 και Λακωνία 4.

Κ.Ηλ.