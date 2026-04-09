Σύλληψη 40χρονου στην Καλαμάτα: Πωλούσε κοκαΐνη και χασίς σε τοξικομανείς

Χειροπέδες σε έναν 40χρονο που διακινούσε ποσότητες χασίς και κοκαΐνης σε τοξικομανείς στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας πέρασαν προχθές το μεσημέρι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Πρόκειται για έναν γνώριμο των Αρχών που είχε και στο κοντινό παρελθόν απασχολήσει την Αστυνομία για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και ο οποίος ήταν επιτηρούμενος το τελευταίο χρονικό διάστημα, μιας και έπρεπε να δίνει το “παρών” δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να συνεχίζει την πώληση ναρκωτικών ουσιών στην Καλαμάτα εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά.

Συγκεκριμένο “πελατολόγιο” και επικοινωνία με Viber

Ο 40χρονος είχε συγκεκριμένο “πελατολόγιο” και επικοινωνούσε μαζί τους τόσο τηλεφωνικά, όντας λακωνικός στα λεγόμενά του, αλλά και μέσω διαδικτυακών εφαρμογών (Viber, Whats' Up κ.α.)

Τους δύο τελευταίους μήνες είχε τουλάχιστον 30 επιβεβαιωμένες πράξεις διακίνησης ναρκωτικών. Πωλούσε προς 5 με 8 ευρώ το γραμμάριο χασίς και προς 80 με 100 ευρώ το γραμμάριο την κοκαΐνη.

Τα ραντεβού δίνονταν είτε στο σπίτι του είτε στο σπίτι των χρηστών με τον ίδιο να μεταβαίνει εκεί με το αυτοκίνητό του είτε και σε προκαθορισμένα σημεία στην πόλη της Καλαμάτας.

Φρόντιζε πάντως να παίρνει μέτρα αντιπαρακολούθησης μιας και όταν καταλάβαινε πως κάτι δεν πάει καλά ακύρωνε τα ραντεβού, ενώ όταν είχε κανονίσει να δώσει ποσότητες ναρκωτικών απενεργοποιούσε το κινητό του τηλέφωνο.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 γραμμάρια χασίς, 0,4 γραμμάρια κοκαΐνης, 2,1 γραμμάρια νοθευτικής ουσίας, δύο κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε και το αυτοκίνητό του και ένα όχημα ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Παράλληλα από την προανάκριση ταυτοποιήθηκαν και πέντε άτομα, κάτοικοι Καλαμάτας που προμηθεύονταν ναρκωτικά από τον 40χρονο συλληφθέντα.

Πρόκειται για τέσσερις Ελληνες ηλικίας 42, 54, 49 και 77 ετών και για έναν 45χρονο Ουκρανό, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία, όπως και άγνωστος αριθμός κατηγορουμένων που προμηθεύονταν από τον 40χρονο ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Ο δράστης πέρασε χθες από εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή για σήμερα το πρωί.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.