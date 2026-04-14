Τρίτη, 14 Απριλίου 2026 08:31

Καλαμάτα: Δύο συλλήψεις και κατάσχεση κροτίδων

Γράφτηκε από την

Στη σύλληψη δύο ατόμων, 18 και 35 ετών αντίστοιχα, προχώρησα το πρωί της Κυριακής του Πάσχα αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας στην Καλαμάτα.

Συνελήφθησαν, γιατί βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά 21 κροτίδες διαφόρων τύπων και ενδείξεων.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

(Φωτογραφία αρχείου)

Κατηγορία Αστυνομικά
