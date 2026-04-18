Σύλληψη 17χρονου για κλοπή στην Καλαμάτα: Τον πρόδωσε το στίγμα του κινητού της Γερμανίδας

Το κινητό τηλέφωνο μιας 72χρονης Γερμανίδας έκλεψε ένας 17χρονος Ρομά, όμως… προδόθηκε από το στίγμα που εξέπεμπε το κινητό και συνελήφθη μία ημέρα αργότερα.

Η κλοπή από το νεαρό έγινε το πρωί της περασμένης Τετάρτης στην Καλαμάτα, όταν αφαίρεσε από την τσάντα της 72χρονης Γερμανίδας το κινητό της τηλέφωνο αξίας 1.400 ευρώ.

Η παθούσα κατήγγειλε την κλοπή και το… έξυπνο κινητό που συνέχισε να εκπέμπει φανέρωσε το σημείο που βρισκόταν ο δράστης.

Ετσι το απόγευμα της Πέμπτης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας ακολουθώντας το στίγμα του βρέθηκαν στο σπίτι του ανήλικου στη Σπερχογεία και τον συνέλαβαν, ενώ το κινητό τηλέφωνο βρέθηκε στην κατοχή του και αποδόθηκε στην 72χρονη.

