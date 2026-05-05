21χρονος διακινούσε κοκαΐνη σε τοξικομανείς

Στη… φάκα της Αστυνομίας έπεσε ένας νεαρός που έκανε διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Καλαμάτας εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα.

Πρόκειται για έναν 21χρονο καλαματιανό, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, κατηγορούμενος για διακίνηση κοκαΐνης σε τοξικομανείς της πόλης.

Στην Αστυνομία υπήρχε πληροφορία για τις παράνομες δραστηριότητες του νεαρού το τελευταίο χρονικό διάστημα και το Σάββατο του πέρασαν χειροπέδες μιας και βρέθηκε να κατέχει 1.700 ευρώ, χρήματα προερχόμενα από τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Ο 21χρονος είχε κρυμμένα σε αφύλακτο οικόπεδο στην Καλαμάτα,

όχι ιδιοκτησίας του, 19,5 γραμμάρια κοκαΐνης, 178 αναβολικά χάπια,

και 14 αμπούλες με αναβολικές ουσίες, τα οποία κατασχέθηκαν.

Στο σπίτι του δεν βρέθηκαν ναρκωτικά, παρά μόνο κατασχέθηκε ένα καταγραφικό μηχάνημα μιας και είχε τοποθετήσει κάμερες για να έχει εικόνα για το τι συμβαίνει και αν κάποιος τον παρακολουθεί.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση ο δράστης πωλούσε το ένα γραμμάριο κοκαΐνης έναντι 100 ευρώ σε τοξικομανείς της Καλαμάτας, έχοντας προκαθορισμένα ραντεβού και πηγαίνοντας συνήθως κατ’ οίκον τις ναρκωτικές ουσίες.

Παράλληλα κατασχέθηκαν τα δύο κινητά του τηλέφωνα, καθώς και το αυτοκίνητό του ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς ,που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για κατοχή ναρκωτικών, οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, παράλληλα θα πρέπει να δίνει το “παρών” στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του δύο φορές το μήνα και του επιβλήθηκε εγγυοδοσία 3.000 ευρώ.

Κ.Ηλ.