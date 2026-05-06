Εννέα κλήσεις για κράνος σε οδηγούς δικύκλων στη Μεσσηνία

Εννέα οδηγοί δικύκλων στη Μεσσηνία έχασαν το δίπλωμα τους για 30 ημέρες και θα πληρώσουν πρόστιμο 350 ευρώ μιας και “έφαγαν” κλήση για μη χρήση κράνους.

Οι εν λόγω παραβάσεις σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα από 27 Απριλίου έως 3 Μαΐου στους δρόμους της Μεσσηνίας, με αστυνομικούς από την Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας να προχωρούν σε 387 ελέγχους. Συνολικά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν 1.122 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 59 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους. 47 ήταν οι παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων, δύο σε συνεπιβάτες και 10 σε οδηγούς πατινιών. Στους άλλους νομούς οι κλήσεις που βεβαιώθηκαν ήταν 15 στην Αργολίδα, 20 στην Κορινθία, 9 στην Αρκαδία και 6 στη Λακωνία.

Κ.Ηλ.