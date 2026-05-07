10 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Δέκα συλλήψεις έγιναν στη Μεσσηνία σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε προχθές το πρωί από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε 706 άτομα, εκ των οποίων τα 632 ήταν Ελληνες και 74 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον, προσήχθησαν 49 άτομα, από τα οποία 37 ήταν Ελληνες και 12 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 35 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 567 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 210 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος.

Στη Μεσσηνία οι επτά από τις δέκα συλλήψεις είχαν να κάνουν με κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα συνελήφθη ένας 51χρονος στη Βαλύρα με 9 γραμμάρια χασίς, ένας 19χρονος στην Καλαμάτα με 1,1 γραμμάρια χασίς, ένας 60χρονος Ρομά στον Αγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών με 0,6 γραμμάρια ηρωίνη, ένας 49χρονος στην Ανθούσα με ένα γραμμάριο ηρωίνη, ένας 43χρονος στη Μεσσήνη με 0,8 γραμμάρια κοκαΐνη, ένας 24χρονος στη Σπερχογεία με 0,4 γραμμάρια χασίς και ένας 36χρονος στην Καλαμάτα που κατείχε 0,4 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ακόμη συνελήφθη ένας 74χρονος στην Ανάληψη γιατί είχε λήξει η άδεια του κυνηγετικού του όπλου και δύο αλλοδαποί που διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

