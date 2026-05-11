Καλαμάτα: Ζευγάρι 83χρονων έκλεψε τσάντα 37χρονης από καφετέρια!

Ενα ηλικιωμένο ζευγάρι συνελήφθη προχθές το μεσημέρι για την κλοπή της τσάντας μιας 37χρονης στην Καλαμάτα!

Η... περίεργη αυτή υπόθεση έγινε σε καφετέρια επί της οδού Αθηνών όταν η 37χρονη πελάτισσα φεύγοντας ξέχασε την τσάντα της σε ένα κάθισμα.

Οταν το αντιλήφθηκε, επέστρεψε στην καφετέρια, αλλά η τσάντα δεν ήταν εκεί που την είχε αφήσει.

Αμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που μέσω των καμερών του καταστήματος, διαπίστωσε πως ένας 83χρονος και μία 83χρονη που καθόντουσαν σε διπλανό τραπέζι, πήραν την τσάντα και αποχώρησαν από το κατάστημα!

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας εντόπισαν και συνέλαβαν λίγη ώρα αργότερα τους δύο ηλικιωμένους, οι οποίοι είχαν μαζί τους την κλεμμένη τσάντα.

Οπως ανέφερε στους αστυνομικούς η 37χρονη, η τσάντα της περιείχε το χρηματικό ποσό των 485 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.

Οπως αποδείχθηκε έλειπαν από αυτή το χρηματικό ποσό των 25 ευρώ.

Κ.Ηλ.