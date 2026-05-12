42 δόκιμοι αστυφύλακες στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Σαράντα δύο δόκιμοι αστυφύλακες παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα 4 Μαΐου για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας.

Σε αίθουσα του Αεροδρομίου υποδέχθηκαν και καλωσόρισαν 23 πρωτοετείς και 19 δευτεροετείς δόκιμους αστυφύλακες ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας Θανάσης Χριστόπουλος μαζί με τον διοικητή του Αστυνομικού Σταθμού Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας Νίκο Κωνσταντακόπουλο.

Οι νέοι αστυφύλακες ενημερώθηκαν για τα καθήκοντά τους και τους δόθηκαν οδηγίες για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας του Αεροδρομίου Καλαμάτας, εν όψει και της θερινής περιόδου όπου η επιβατική κίνηση στο Αεροδρόμιο “Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος” θα αυξηθεί σημαντικά.

Κ.Ηλ.