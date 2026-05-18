Ποιοτικές παραστάσεις και φέτος στο Σαϊνοπούλειο Ιδρυμα

Καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το φετινό Πολιτιστικό Καλοκαίρι, το Σαϊνοπούλειο Ίδρυμα έχει ήδη «κλειδώσει» μεγάλες θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες, πανελλαδικής εμβέλειας και παραγωγής, αλλά και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, το πρόγραμμα παραστάσεων περιλαμβάνει αρχαία τραγωδία, κωμωδία, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες και μουσικές βραδιές-αφιερώματα σε μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες.

Το αρχαίο δράμα βρίσκεται στο επίκεντρο των μεγάλων παραστάσεων, με την μεγάλη Επιδαύρεια τραγωδία του Αισχύλου «Πέρσες» να ανεβαίνει στο Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο στις 14 Ιουλίου. Η κωμωδία έχει, επίσης, την τιμητική της με την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, αμέσως μετά την πρεμιέρα της στην Επίδαυρο, να έρχεται να ψυχαγωγήσει στις 29 Ιουλίου και τον «Κατά Φαντασίαν Ασθενή» του Μολιέρου στις 24 Αυγούστου, ενώ άφθονη διασκέδαση αναμένεται να προσφέρει η Επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» στις 22 Ιουλίου.

Στις παιδικές θεατρικές παραστάσεις ξεχωρίζει «Το παιχνίδι της χαράς», την 1η Ιουλίου, βασισμένο στη νουβέλα «Πολυάννα», από την μετρ του είδους Κάρμεν Ρουγγέρη. Η μουσική δεν θα λείψει από τις παραστάσεις του Σαϊνοπούλειου Αμφιθεάτρου ούτε το φετινό καλοκαίρι, αρχής γενομένης στις 29 Ιουνίου από το μεγάλο αφιέρωμα «Νίκος Ξυλούρης – ο Αρχάγγελος της Κρήτης» και στις 8 Ιουλίου με το αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και τον Διονύση Σαββόπουλο από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Σπάρτης.

Η ψυχαγωγία απογειώνεται τον Αύγουστο με δύο μοναδικές συναυλίες: Στις 5 Αυγούστου ο Γιάννης Κότσιρας θα διασκεδάσει το κοινό με μεγάλες επιτυχίες από τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του διαδρομής και στις 12 Αυγούστου η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα προσφέρει μια μοναδική μουσική βραδιά.

Εκτός από παραστάσεις-διαμάντια και συναυλίες με μεγάλους καλλιτέχνες, το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 του Σαϊνοπούλειου Ιδρύματος αναδεικνύει και τους τοπικούς φορείς ως φάρους πολιτισμού, μέσα από μοναδικές εκδηλώσεις.

Στις 8 και 9 Ιουνίου η ΕΘΟΛ σηκώνει την «αυλαία» των πολιτιστικών εκδηλώσεων με τη διαχρονική «Μήδεια», ενώ στις 13 Ιουνίου, στον Νερόμυλο του Σαϊνοπούλειου Άλσους, μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης ανεβάζουν την θεατρική παράσταση «Φιλενάδα, Φουντουκιά μου».

Τη σκυτάλη παίρνουν οι μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις από τη Λαογραφική Ομάδα Λακωνίας, στις 22 Ιουνίου, τη σχολή χορού DC Elite στις 26 Ιουνίου και τους Συλλόγους παραδοσιακών χορών της Σπάρτης, υπό την αιγίδα του Δήμου Σπάρτης, στις 6 Ιουλίου.

Το πλήρες, εμπλουτισμένο και αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων του φετινού Πολιτιστικού Καλοκαιριού του Σαϊνοπούλειου Ιδρύματος αναμένεται να γνωστοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου.