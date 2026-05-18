Παράταση έκτακτης ανάγκης για Μεσσήνη και Κοινότητες

Για την πόλη της Μεσσήνης και 4 ακόμα κοινότητες του Δήμου (Τρίκορφο, Παλαιόκαστρο, Ζερμπίσια και Μηλιώτη), παρατείνεται για 6 μήνες, μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με απόφαση του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Νικόλαου Παπαευσταθίου.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι “εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) τα οποία εκδηλώθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί”.

* Να υπενθυμίσουμε ότι στα τέλη Απριλίου, με απόφαση του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας είχε παραταθεί για 6 μήνες, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για τις Κοινότητες Καρποφόρας, Κόκκινου, Πανιπερίου και Πεταλιδίου, Κεφαλληνού και Ρευματιάς, Λευκοχώρας και Αμφιθέας.

Αναφερόταν ότι εξακολουθούσαν “να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) τα οποία εκδηλώθηκαν από τις 30 Ιανουαρίου 2026 έως την 1η Φεβρουαρίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί”.

(φωτό αρχείου)