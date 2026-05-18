Δευτέρα, 18 Μαϊος 2026 20:59

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ: Δύο συνεδριάσεις την Τετάρτη

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 20 Μαΐου.

- Στην πρώτη στις 4 το απόγευμα, έχουν εγγραφεί 4 θέματα υπηρεσιακού χαρακτήρα, με τα 2 πιο σημαντικά να αφορούν τις εγκρίσεις πρακτικών της επιτροπής για τις εγγραφές - επανεγγραφές και διαγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς/Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου και της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου, Αξιολόγησης και Εγγραφών για τα ΚΔΑΠ Δήμου Μεσσήνης.
- Στη δεύτερη στις 4.45, μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση απολογισμού – ισολογισμού του Δήμου για το 2024.

* Την άλλη Τετάρτη 27 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το 2025.

