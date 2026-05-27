12 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά στη Μεσσηνία

Στη Μεσσηνία οι επιχειρήσεις έγιναν στους δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης και ειδικότερα σε Παναγάκια, Πλατύ, Ασπρόχωμα, Αγιο Κωνσταντίνο, Αρφαρά, Θουρία, Μεσσήνη, Ασπροπουλιά, Ανάληψη, Κουβέλια και Αγιο Νικόλαο.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων ελέγχθησαν 31 άτομα, προσήχθησαν 15 από αυτά άτομα, ενώ συνελήφθησαν 12 άτομα και βεβαιώθηκαν τέσσερις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Επτά από τις 12 συλλήψεις έγιναν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, δύο συλλήψεις για στέρηση δελτίων ταυτότητας από ανήλικους Ρομά, ενώ συνελήφθησαν και δύο γονείς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και τέλος μια ακόμη σύλληψη έγινε για παράβαση του υγειονομικού κανονισμού.

Οπως σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. “οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Κ.Ηλ.