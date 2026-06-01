Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2026 08:39

Τραγωδία στην Καλαμάτα: 41χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη 39χρονη σύζυγό του

Τραγωδία τα ξημερώματα στο κέντρο της Καλαμάτας με έναν 41χρονο να μαχαιρώνει θανάσιμα την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους.

Ηταν γύρω στις 2 τα ξημερώματα, όταν γείτονες άκουσαν φωνές μέσα στη νύχτα από διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Ολγας και Κανάρη.

Ειδοποίησαν την Αστυνομία με τους αστυνομικούς σπεύδοντας στο διαμέρισμα αντίκρυσαν την 39χρονη γυναίκα νεκρή σε δωμάτιο του σπιτιού έχοντας δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές. Αμεσα συνέλαβαν τον 41χρονο άνδρα, ενώ να σημειωθεί ότι την ώρα του εγκλήματος στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα 2 ανήλικα παιδιά τους, τα οποία οδηγήθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία ερευνά η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία - νεκροτομή.

(Φωτογραφία αρχείου)

Κατηγορία Αστυνομικά
