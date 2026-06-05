30χρονη έκλεψε τσαντάκι εργαζόμενου στα ΚΤΕΛ Μεσσηνίας

Το τσαντάκι ενός εργαζόμενου στο υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας στην Καλαμάτα έκλεψε μια 30χρονη Ρομά με άγνωστο συνεργό της.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης όταν η 30χρονη αφαίρεσε το τσαντάκι του 59χρονου εργαζόμενου στην αποθήκη των ΚΤΕΛ.

Ο 59χρονος αντιλήφθηκε ύστερα από λίγη ώρα την κλοπή και ακινητοποίησε την 30χρονη στο χώρο αναμονής, με την έτερο δράστη να τρέπεται σε φυγή.

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας που συνέλαβαν την 30χρονη.

Το τσαντάκι αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του έχοντας μέσα διάφορα προσωπικά έγγραφα, όχι όμως και το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.