Μεσσηνία: 21 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών και πατινιών για κράνος

Ειδικότερα από τις 15 έως τις 21 Ιουνίου αστυνομικοί των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Μεσσηνίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας πραγματοποίησαν συνολικά 1.262 ελέγχους σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες.

Συνολικά βεβαιώθηκαν 40 παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων, 13 παραβάσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και 11 παραβάσεις σε συνεπιβάτες.

Στη Μεσσηνία πραγματοποιήθηκαν 452 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 14 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών και 7 σε οδηγούς πατινιών.

Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις ήταν οι εξής: Αργολίδα 17, Αρκαδία 7, Κορινθία 14 και Λακωνία 5.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η μη χρήση κράνους από τον οδηγό δικύκλων επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 30 μέρες και η μη χρήση κράνους από τον οδηγό ηλεκτρικών πατινιών επισύρει πρόστιμο 30 ευρώ.

Κ.Ηλ.