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Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026 12:15

9 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Οιχαλία

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9 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Οιχαλία

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Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν προχθές το πρωί σε καταυλισμούς Ρομά σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Κορινθία και στη Μεσσηνία με 19 συνολικά συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Στη Μεσσηνία οι αστυνομικές επιχειρήσεις έγιναν στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας και ειδικότερα σε Μελιγαλά, Παναγάκια και Αγία Τριάδα.
Συνολικά ελέγχθησαν 31 άτομα, προσήχθησαν 12 από αυτά, ενώ συνελήφθησαν 9 άτομα, για διάφορα αδικήματα, τα περισσότερα για ρευματοκλοπή.
Ειδικότερα 6 άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, δύο άτομα για ναρκωτικά, ένας 25χρονος και ένας 33χρονος που κατείχαν από κοινού 0,7 γραμμάρια χασίς και ένα ακόμη άτομο για στέρηση δελτίου ταυτότητας. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Οπως τονίζει η ΕΛ.ΑΣ. “οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.
Κ.Ηλ.

 

Κατηγορία Αστυνομικά
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